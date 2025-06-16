İstanbul'da yakalanan dilenci şoke etti! Üzerinden hazine çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alibeyköy'de dilencilik yaptığı belirlenen bir kadını takibe aldı. Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen kadının üzerinde ve pazar arabasında yapılan aramada, 35 bin 985 TL nakit para ve 10 adet çeyrek altın bulundu. Yetkililer, vatandaşları duygu sömürüsü yapan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Alibeyköy bölgesinde 14 Haziran 2025 Cumartesi günü görev yapan Zabıta Huzur Ekibi, elinde mendille “Durumum yok” diyerek vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kadın, ekiplerce Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan detaylı aramada kadının pazar arabasında ve üzerindeki poşetlerde demet halinde bozuk paralar, kağıt paralar ve 10 adet çeyrek altın bulundu. Sayım sonucunda toplam 35 bin 985 TL nakit paraya ulaşıldı.

S.M. isimli kadın hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Üzerinden çıkan paralara ise "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararı doğrultusunda el konuldu.

Vatandaşların dilencilere para vermemeleri konusunda uyarıda bulunan yetkililer, denetimlerin yoğunlaştırılarak devam edeceğini belirtti.