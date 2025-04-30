İstanbul'da yakın zamanda deprem bekleniyor mu? İngiliz profesör yanıtladı

Profesör Ilan Kelman, "Tarih boyunca İstanbul bölgesi, güçlü depremler yaşadı, daha güçlü sarsıntılar beklenmeli ve bunlara hazırlıklı olunmalı" dedi.

BYTV’den Ergin Balabeyoğlu’nun sorularına yanıt veren Ilan Kelman, "İstanbul ve çevresinin bir sismik bölgede yer aldığını biliyoruz; bu da büyük ve küçük depremlerin her zaman beklenebileceği anlamına geliyor. Bu deprem ne olağanüstüydü ne de izole bir olaydı. Şehirde ve bölgede yaşayan insanların her zaman büyük bir sarsıntıya hazırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.

"İSTANBUL NE YAZIK Kİ DEPREMİN FELAKATE DÖNÜŞMESİNİ ENGELLEYECEK DÜZEYDE DEĞİL"

Tarih boyunca İstanbul bölgesinde, 23 Nisan sarsıntısından 10 kat daha güçlü depremler yaşadığını vurgulayan Kelman, şunları kaydetti:

"Tarihtekilerden bile daha güçlü sarsıntılar beklenmeli ve bunlara hazırlıklı olunmalı. Ne yazık ki, şehir genelinde hazırlık ve dayanıklılık açısından birçok eksik bulunuyor, bu yüzden büyük bir depremin etkileri çok büyük olacak; çok sayıda ölüm ve uzun sürecek bir yeniden inşa süreci yaşanacak. Uzun zamandır biliyoruz ki, depremler insanları öldürmez; çöken altyapılar öldürür. İstanbul, bir depremin felakete dönüşmesini engelleyecek düzeye henüz ulaşmış değil."