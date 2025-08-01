İstanbul'da yangın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yangın!

Silivri TEM Otoyolu'nun kenarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle meydana geldi.

Silivri'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

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TEM Otoyolu bağlantı yolu yangından çıkann duman sebebiyle kısa süreyle trafiğe kapatıldı.

Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunun kenarında otluk alanda saat 17:00 sularında sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayarak büyüdü.

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Yangının büyüdüğünü gören vatandaşlar durumuitfaiyeye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle daha da geniş bir alana yayılan yangın Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlarında bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

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