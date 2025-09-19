İstanbul’da yangın! Alevler tünele doğru ilerliyor

Kaynak: DHA

İstanbul'un Kağıthanedeki, Piyalepaşa Tüneli girişindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçları sararken, alevler hızla yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık personeli sevk edildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde, Piyalepaşa Tüneli girişindeki ağaçlık alanda bugün saat 15.30 sıralarında korkutan bir yangın meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçları sararken, alevler hızla yayıldı ve bölgedeki sulama sistemine hasar verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık personeli sevk edildi.

Yangın nedeniyle borulardan su fışkırırken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiyeciler, yangını söndürdü ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi; soruşturma başlatıldı.

kagthane.jpg

kagthane1.jpg

kagthane2.jpg

