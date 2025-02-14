İstanbul'da yangın faciası! İtfaiye eri şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yangın faciası! İtfaiye eri şehit oldu

İstanbul Esenler'de yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından başsağlığını mesajı paylaştı.

Tuna Mahallesi 660. Sokak'ta bulunan bir evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Furkan Sayın, alevlere müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın, yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İtfaiye personelimiz Furkan Sayın’a Allah’tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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