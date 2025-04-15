İstanbul’da yangın paniği: Alevler arasında kalan 2 kişi kurtarıldı!

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Çadırcılar Çeşmesi Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir aparmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede tüm kata yayılan ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın esnasında katta bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası apartmanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.