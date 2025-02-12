İstanbul'da yangında can pazarı! Balkondan böyle atladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA

Esenler’de 4 katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. 1. Katta dairede bulunan yabancı uyruklu kişiler teker teker balkondan atladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonunun kamerasıyla anbean görüntülendi.

Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan yabancı uyruklular, 1. kattaki dairenin balkonundan atladı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Esenler Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede yayılınca içeride mahsur kalan daire sakinleri panikledi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıslar ardından 1. kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Çevredekiler ise panik yapıp atlayanlara yardım etti. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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