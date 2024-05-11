İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapatılacak o yollar ve alternatif güzergahlar…
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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 1

İstanbul Üsküdar’da "İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu" ve Şişli'deki "Bizim Sokak" etkinliği düzenlenecek.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 2

Yarın yapılacak bu etkinlikler yüzünden bazı yollat trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamayı yaptı.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 3

Emniyet’ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik ve yol kapama 06.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 4

Bu yüzden trafiğe kapatılacak yollar belli olurken alternatif güzergahlar da açıklandı.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 5

Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi,

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 6

Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 7

Alternatif olarak ise Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabilecek.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 8

Şişli’de ise Paşa Mahallesi Behram Çavuş Sokak Civelek Sokak girişinden itibaren Ortanca Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak Kuruçay Caddesi girişinden itibaren Eren Sokak kesişimine,

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 9

Gülbahar Mahallesi Çimen 1 Sokak Gülbahar Caddesi girişinden itibaren Kurtuluş ve Ülkü Sokak kesişimine, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak Galip Bey Sokak girişinden itibaren Mevlüt Pehlivan Sokak kesişimine,

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 10

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar 11.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 11

Alternatif güzergah olarak ise bu yollar açıklandı:

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 12

Yay Meydanı, Batı, Kuruçay, Gülbahar, Silahşör, Sıracevizler, Ortaklar caddeleri ile Civelek, Ortaca, Eren, Seyhan, Gürbüz, Ülkü, Kurtuluş,

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 13

Haşhaş, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı, Galip Bey, Harzemşah ve Feriköy Fırın sokakları…

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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 14
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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 15
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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 16
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İstanbul'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! 17
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