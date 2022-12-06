﻿İstanbul'da yarın 16 ilçede elektrik kesintisi olacak. Saatler sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağı ifade edildi.

İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacağı ifade edildi.