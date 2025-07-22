İstanbul'da yarın kıyamet kopacak. Meteoroloji uzmanı valiye çağrı yaptı. Evden dışarı adım atmayın

İstanbul, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın kentte sıcaklıkların 38-40 dereceye ulaşabileceğini belirtti. Özellikle güney ilçelerde rekor kırılması bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Şen, aşırı sıcakların ısı adası etkisiyle daha da yoğun hissedileceğini vurguladı.

Bu gece sıcaklığın 27 dereceye ulaşarak “en sıcak gece” olacağını ifade etti. Prof. Dr. Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek mesai saatlerinin erkene alınmasını önerdi. Bu adımın, sıcaklığın afete dönüşmesini önleyebileceğini belirtti. Vatandaşlara ise “Yarın dışarı çıkmayın” uyarısı yaptı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların risk altında olduğu ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, nem oranının yüksek olması sıcaklığın bunaltıcı etkisini artıracak. Uzmanlar, bol su tüketilmesi, hafif giysiler tercih edilmesi ve gölgeli alanlarda kalınması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması, belirtiler görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınması öneriliyor.

Valilikten henüz mesai saatleriyle ilgili bir açıklama gelmezken, vatandaşların sıcak hava dalgasına karşı önlem alması gerektiği bildirildi. Şen, sıcaklıkların iş çıkış saatlerine kadar etkili olacağını, bu nedenle dışarıda geçirilen sürenin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi.