İstanbul'da yarın okullar tatil

İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Dün başlayan kar yağışı, kentin yükseklerini beyaza bürüdü.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yollarda olumsuzluklara neden oldu.
İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla bugün okulları tatil etmişti. Vali Gül, İstanbul'daki yoğun kar yağışı sebebiyle okullara 1 gün daha ara verildiği duyurdu.
MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİK YASAĞI!
Ayrıca Vali Gül, gece 00.00 itibarıyla motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.