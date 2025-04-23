İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 23 Nisan bugün törenlerle kutlandı

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da geniş yankı uyandırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Silivri olan depremin yanı sıra üç artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremde can kaybı veya ciddi hasar bildirilmezken, vatandaşlar olası artçılara karşı temkinli. AFAD, hasarlı binalara girilmemesi ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Depremin ardından en çok merak edilen konu, okulların tatil olup olmayacağı. Özellikle veliler ve öğrenciler, 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için İstanbul Valiliği’nden gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmazken, valilik kaynakları gün içinde konuyla ilgili bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun” dedi. Öte yandan, sosyal medyada bazı kullanıcılar, çocukların güvenliği için okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Yetkililer, vatandaşları SMS ve internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurmaya yönlendirdi.