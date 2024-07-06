İstanbul’da yarın trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu

Etkinlik kapsamında, Yayla Mahallesi Talimhane Sokak-Koranti Sokak arası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak-Kuruçay Caddesi arası, Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak-Şahap Sokak arası ve İnönü Mahallesi Papa Roncalli Sokak-Cebel Sokak-Satırcı Sokak arası trafiğe kapatılacak.

Sürücüler için alternatif güzergahlar ise şu şekilde belirlendi: Ecza Sokak, Yay Meydanı Caddesi, Sebahattin Delice Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Ercan Sokak, Çamözü Sokak, Şahap Sokak, Savaş Sokak, Çobanlıoğlu Sokak, Seymen Sokak, Baruthane Caddesi, Babil Sokak, Harbiye Çayırı Sokak ve Cebel Topu Sokak.

Etkinliğe katılacakların ve sürücülerin, belirtilen alternatif güzergahları kullanarak ulaşım sağlamaları önerildi.