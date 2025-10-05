İstanbul'da yarın ulaşım ücretsiz! Ancak o hatları kapsamıyor...

İETT, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunuyor. Ancak uygulamanın bazı hatlarda geçerli olmayacağı bildirildi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular, İstanbul’daki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

HANGİ KARTLARDA GEÇERLİ OLACAK?

Ücretsiz seyahat hakkı, sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için geçerli olacak. Yani, isme kayıtlı ve kişisel bilgilerin yer aldığı İstanbulkartlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

HANGİ HATLARDA ÜCRETSİZ UYGULAMASI GEÇERLİ DEĞİL?

Ancak İETT, ücretsiz seyahatin tüm hatlarda geçerli olmadığını da belirtti.

Uygulama, şu hatlarda geçerli olmayacak:

Adalar Hatları
Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
Karaköy-Beyoğlu Tünel
SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy
SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim
139 Üsküdar-Şile
139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP

