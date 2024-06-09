İstanbul'da yasa dışı silah operasyonu

İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı personeller, 'yasa dışı silah ticareti' suçunun önlenmesi ve şahsıların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, kimlik bilgileri tespit edilen H.G.’nin yasa dışı silah ticareti yapıldığı ortaya çıkrı.. Fiziki takip ve saha çalışmaları neticesinde, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde bir yerde saklandığı ve aynı yerde üretiminin yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Balkon kısmını silah imalathanesi olarak kullanan H.G. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.