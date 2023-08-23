İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin Esenler'deki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerine borcu olan kişilere zorla banka hesabı açtırdıkları ve haksız kazançtan elde ettikleri paraları bu banka hesaplarına yatırdıkları, daha sonra bu paraları zorla çektirdikleri tespit edildi. Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda ise; 13 cep telefonu, 13 sim kart, dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklandı.

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