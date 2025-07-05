İstanbul’da yaşam maliyeti uçtu: Aylık 93 bin TL!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan haziran ayına ait 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasına göre, kentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 artış gösterdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan haziran ayına ait 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' raporunu açıkladı. Buna göre kentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93.465 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 93 bin 465 TL'ye çıktı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti ise bir önceki aya göre yüzde 1,90 arttı.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yürütülen "İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması" kapsamında İstanbul’daki haneleri temsil etmek üzere seçilen 1.600 hanenin temel harcamaları bir ay süreyle her gün izlenerek veriler incelendi.

Açıklanan rapora göre 10 ana başlıkta toplam 321 maddeden oluşan sepet için fiyat, miktar ve tür verilerinden hareketle harcama gruplarının ağırlıkları uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı ile saptanmış, harcama yapılan yer (mağaza, market, pazar vb.) bilgileri derlendi.

Bu maddelerden hane tüketiminin yüzde 81,4’üne karşılık 189 ürünün fiyat değişimleri takip edildi. 4 kişilik (2 yetişkin, 2 çocuk) bir ailenin yaşam maliyeti eşdeğer ferdi maliyetler üzerinden hesaplandı.