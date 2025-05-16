İstanbul’da yaşamak için 4 asgari ücret bile yetmiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) nisan ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetini 90 bin 32 TL olarak hesapladı. İstanbul'da yaşamın maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7, bir önceki aya göre ise yüzde 2,9 oranında artış gösterdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) nisan ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin geçen aya göre yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 51,7 artışla 90 bin 32 TL'ye ulaştığını açıkladı.

KONUT HARCAMA GRUBUNDA YILLIK YÜZDE 81,3 ARTIŞ OLDU

Eğitim, konut, kişisel bakım-temizlik ve sağlık, lokanta ve pastane, toplu ulaşım ve yakıt, gıda, giyim ve aksesuarlar, iletişim, elektronik ve kırtasiye olarak 9 kategoride gruplandırılan

temel ihtiyaçlar ve tüketim maddelerinin aylık ve yıllık fiyat değişimleri incelendiğinde en çarpıcı fiyat artışı yüzde 125’lik oranla eğitim kategorisinde gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Yıllık değişim oranı sıralamasında eğitimi, yüzde 81,3 artışla konut ve yüzde 51,2 ile kişisel bakım, temizlik ve sağlık kategorileri takip etti. Aylık değişim oranları incelendiğinde de konut harcamaları yüzde 7,6 ile en yüksek artış görülen ikinci kategori oldu.

Onu geçerek ilk sırada yer alan iletişim harcamalarının aylık değişim oranı ise yüzde 7,9 düzeyinde seyretti. Giyim ve aksesuar kategorisinde aylık yüzde 2,6 oranında, toplu ulaşım ve yakıt kategorisinde de aylık yüzde 1,9 oranında düşüş görülse de yıllık bazda incelendiğinde giyim ve aksesuar kategorisinde yüzde 19,3, toplu ulaşım ve yakıt kategorisinde yüzde 41,7’lik artış görüldü.