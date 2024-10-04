İstanbul’da yaşamanın maliyeti arttı. Asgari ücreti dörde katladı

Derinleşen ekonomik kriz, yüksek enflasyonu beraberinden getirdi. Yükselen enflasyonla beraber yaşam maliyetleri de arttı. Yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlar ihtiyaçlara yetmedi.

Dün yurt içinde TÜİK enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklandı. Enflasyon 3 senenin ardından ilk defa politika faizinin altına geriledi.

Enflasyon rakamsal olarak düşse de bunu fiyatlar üzerinden görmek mümkün değil. Her gün her şeyin fiyatı artar oldu. Aldık temel gıdaya erişim daha da zorlaştı.

Yükselen enflasyon karşısında İstanbul’da yaşamanın maliyeti de arttı.İstanbul2da dört kişilik ailenin aylık 71 bin TL’yi aştı.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül sonuçlarını paylaştı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,62 2023’ün aynı ayına göre ise yüzde 60,30 oranında arttı.

Eylülde İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya kıyasla 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 lira oldu.

9 AYDA YÜZDE 34,63 ARTIŞ

İstanbul'da yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58’di. Ocaktan ber 9 aydaki artış yüzde 34,63 oldu.



EN ÇOK YUMURTANIN FİYATI ARTTI

İstanbul'da fiyatı aylık azda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurtada görüldü. Onu yüzde 3,67 ile tıraş malzemeleri, yüzde 3,17 ile kuru fasulye, yüzde 3 ile çocuk tişörtü takip etti.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti. Onu yüzde 90,28 ile tıraş malzemeleri, yüzde 83,49 ile kuru fasulye, yüzde 69,42 ile et-kıyma izledi.