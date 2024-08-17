İstanbul’da yaşanacak olası depremde en riskli ilçeler belli oldu. Deprem uzmanı tek tek açıkladı

Mynet’ten Ufuk Dağ’a açıklamalarda bulunan Ercan, Marmara’da iki bölgede deprem beklediğini ifade etti. İstanbul’un en riskli ilçeleri ile en güvenli bölgelerinden de bahseden Ercan, olası depremin etkisinin 17 Ağustos’ta yaşanan depremden büyük olacağını söyledi.

İki deprem beklediğini ifade eden Ercan, ilk olarak Küçükçekmece'yi işaret ederken, ikinci deprem bölgesi olarak Tekirdağ’a dikkati çekti.

“OLASI DEPREMDE AVRUPA YAKASI YÜZDE 65 ZARAR GÖRECEK”

Ercan'a göre yaşanacak deprem senaryosunda korkutucu olan bu bölgelerde yaşayan kişi sayısı ve binaların yapısı. Ercan Avrupa Yakası'nın zarar görme olasılığını yüzde 65 olarak açıklarken, Anadolu Yakası’nın zarar görme olasılığını ise yüzde 35 olarak ifade etti.

Bunun başlıca nedenlerini açıklayan Ercan, deprem odağının Avrupa Yakası'nın önünde olacağını, yani şehrin en yoğun yapılaşmasının kilometrekare başına 3500-4500 kişinin bulunduğu Küçükçekmece civarında olacağını söyledi.

Ercan, Avrupa Yakası’ndaki yapıların göreceli olarak daha eski olduğunu, niteliklerinin düşük olduğunu ve yönetmelikleri sağlayamadığını belirtti.

Ercan, İstanbul’da en riskli İlçeler neresi? Sorusunu da yanıtladı. Ercan, “Suriçi, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri riskli. Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler, Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler. Bunun yanı sıra Beylikdüzü'nün bazı kesimleri, Kumburgaz, Büyükçekmece en çok etkilenecek yerler” ifadelerini kullandı.

Ercan, en riskli ilçeleri saymaya devam ederek,“Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamırdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri. Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere kesimleri. Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri” ifadelerini kullandı.

Ercan, olası depremde en güvenli yer neresi? Sorusunu da yanıtladı. Ercan, “En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor” ifadelerini kullandı.

Ercan, Tekirdağ’da da deprem beklediğini belirterek, ”Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Bu Tekirdağ depremi demektir. Bu da ili ve ilçelerini doğal olarak etkileyecek. "İstanbul maalesef bu kadar yapı ve kişi yoğunluğunu taşıyamıyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm değil, yapısal dönüşüm. Banka kredileri 10-15 aileyi kurtarmak için yapılıyor. Bunun sonucunda sadece müteahhit kazanıyor” ifadelerini kullandı.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

Ercan, ‘kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?’ Sorusuna ise, “1999'dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. İki deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 - 6.7 arasında. Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada'dan Küçükçekmece'ye kadar kıracaktır” ifadelerini kullandı.