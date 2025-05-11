İstanbul'da yaşanan kavgada yürekleri hopladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde yaşanan kavgada yürekleri hoplattı. Kağıthane’deki kavgada bıçaklar çekildi, kemer ve şişeler kullanıldı. Beyoğlu’ndaki kavgada ise saç saça baş başa tokat atıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi sokak ortasında kavga etmeye başladı. Kavgada yumruklarla birbirine saldıran 2 kişiden biri diğerine bıçak çekti. Bunun üzerine taraflardan biri diğerini darbedip başında şişe kırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında uzun süre devam eden kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SAÇINI ÇEKİP DEFALARCA TOKAT ATTI

Bir diğer olay ise 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen 2 kişi, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Birbirlerini yere düşüren iki kişiden biri diğerinin üstüne çıkıp saçını çekmeye başladı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

İstanbul sokaklarında kavga: Şişe, bıçak kemer…

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