İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi’nde, Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında otobüs bekleyen 17 yaşındaki G.D., S.D. adlı şahsın sözlü tacizine maruz kaldı.

Akşam saatlerinde Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında otobüs bekleyen genç kızı gözüne kestiren kişi aracını durağın orada durdurdu. Kıza “Çok güzelsin, gel seni bırakayım” gibi rahatsız edici ifadeler kullandı. G.D.’nin tepkisi üzerine bir süre uzaklaşan S.D., tekrar dönerek tacize devam etti.

Cesurca davranan genç kız, o anları cep telefonuyla kaydederek delil topladı. Görüntülerde, şüphelinin genç kızı rahatsız ettiği anlar net bir şekilde cep telefonunun kamerasına yansıdı. G.D., olayın ardından Yavuz Selim Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şikayet üzerine hızla harekete geçti.

Yapılan titiz çalışma sonucu S.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.