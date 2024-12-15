İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü

İstanbul Esenyurt’ta 79 yaşındaki Mustafa Ergen, çevreye rahatsızlık veriyorsun diye uyarılan kişi tarafından dövülerek hastanelik olmuştu. Yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilen Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay 7 Aralık Cumartesi günü Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte yürüyüş yapan Mustafa Ergene, o sırada çevreye rahatsızlık verdiği iddia edilen E.T.'yi uyardı. Burada yaşanan tartışmanın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir gün sonra Mustafa Ergene'nin tek başına yürüyüş yaptığını gören E.T., yaşlı adama saldırdı.

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Yumrukla darbedilen Mustafa Ergene, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün kalan Mustafa Ergene, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Şüpheli E.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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