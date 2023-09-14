İstanbul'da yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca : Fas depreminde arkadaşımı kaybettim

Tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşayan Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta ölü ve yaralı sayısı artıyor. Best Model of the World 2018 birincisi olarak tanınan, dokuz yıldır Türkiye'de yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca, 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi hakkında konuştu.

İstanbul'da yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca : Fas depreminde arkadaşımı kaybettim

Fas'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Marakeş'in yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Al Huz ilindeki Atlas Dağları'nın yüksek kesimlerindeydi. Büyük ölçüde kırsal olan bölge, kayalıkların yoğun olduğu dağlar, pitoresk geçitler, akarsu ve göllerden oluşuyor.

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Ülkenin büyük bölümünü sarsan deprem Marakeş, Taroudant ve Chichaoua gibi diğer illerde de yaralanma ve ölümlere yol açtı. Dağ yamaçlarına kil ve kerpiçten inşa edilen köyler yerle bir oldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke Fas’a yardım için harekete geçti.

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"ANNEMİ YANIMA GETİRTTİM"

Best Model Of The World 2018 birincisi seçilen, 2020'de 'Baraj dizisinde rol alan Fas doğumlu olan oyuncu Iman Casablanca, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı.

Ülkesinde yaşanan deprem felaketi hakkında Casablanca, "Çok üzgünüz. Çok yakın zamanda Türkiye'de de deprem yaşadık. Ben çok üzülüyorum. O gece annem aradı. 'Deprem oldu' dedi, hemen annemi yanıma getirttim. Onun için geldim buraya da. Acele bir şekilde geldi ve hiçbir şey getiremedi. O yüzden bir şeyler alacağım" açıklamasını yaptı.

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"BAĞIŞ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

24 yaşındaki oyuncu, "Marakeş'de bir arkadaşım vardı, onu kaybettim. Orada olmasam da kalben onlarlayım. Bağış toplamaya başladık. Elimen geldiğince ben de yardımlarda bulunuyorum. Fiziksel olarak da yardıma gideceğim" ifadelerini kullandı.

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