İstanbul'da yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca : Fas depreminde arkadaşımı kaybettim

Tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşayan Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta ölü ve yaralı sayısı artıyor. Best Model of the World 2018 birincisi olarak tanınan, dokuz yıldır Türkiye'de yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca, 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketi hakkında konuştu.