İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kadınların başına bela oldu... Kim bu Yasin?

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kadınların başına bela oldu... Kim bu Yasin?

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Yasin isimli şahıs İstanbul’da özellikle turist kadınların başına bela oldu. Söz konusu paylaşımları görenler “İstanbul'da yaşayanlar dikkat” derken paylaşımları yapan Yasin’in kim olduğu merak konusu oldu.

Sosyal medya platformu Instagram’da paylaşım yapan Yasin adlı şahıs büyük tepki çekiyor. "sosyalmuhendisakademi" adlı hesaptan paylaşımlar yapan şahıs, yolda gördüğü turist kadınları rahatsız ediyor. Yaptığı paylaşımda durakta gördüğü bir kadını nasıl zorla alıkoymaya çalıştığını anlatan Yasin, kadınla dükkanların kapalı olduğu sessiz bir sokağa geçtiklerini anlattı.

Yasin, kadın yanından ayrılmak istediğinde “Dur otur” diyerek engellediğini söyledi. Genç kızın ağlayacak gibi olduğunu, "Tecavüz ediyorlar" diyerek bağırmaya başladığını söyleyen şahıs, bu sefer de kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

Turist kadınları izinsiz çekerek rahatsız eden şahsın paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Söz konusu paylaşımlardan birinde Mecidiyeköy’de 2 turisti izin almadan çeken Yasin o anları "3 saniyede 2 Afrikalı kızı kaptım" şeklinde paylaştı.

Başka bir videosunda da parkta oturan yabancı uyruklu bir kadını izinsiz kayda alıp, durumdan rahatsız olan genç kadın tepki gösterince de önemsemeden çekim yapmaya devam etti.

ekran-goruntusu-2024-07-22-144315.png

ekran-goruntusu-2024-07-22-144304.png

ekran-goruntusu-2024-07-22-144351.png

İlgili Haberler
Bolu Dağı Tüneli kapanıyor. Sürücüler dikkat !
Son Haberler
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış Teknoloji
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm Gündem
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken Gündem
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı Gündem
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı Gündem
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı
Bülent Uygun veda etti Spor
Bülent Uygun veda etti
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var Yaşam
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var