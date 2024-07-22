İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kadınların başına bela oldu... Kim bu Yasin?

Sosyal medya platformu Instagram’da paylaşım yapan Yasin adlı şahıs büyük tepki çekiyor. "sosyalmuhendisakademi" adlı hesaptan paylaşımlar yapan şahıs, yolda gördüğü turist kadınları rahatsız ediyor. Yaptığı paylaşımda durakta gördüğü bir kadını nasıl zorla alıkoymaya çalıştığını anlatan Yasin, kadınla dükkanların kapalı olduğu sessiz bir sokağa geçtiklerini anlattı.

Yasin, kadın yanından ayrılmak istediğinde “Dur otur” diyerek engellediğini söyledi. Genç kızın ağlayacak gibi olduğunu, "Tecavüz ediyorlar" diyerek bağırmaya başladığını söyleyen şahıs, bu sefer de kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

Turist kadınları izinsiz çekerek rahatsız eden şahsın paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekiyor. Söz konusu paylaşımlardan birinde Mecidiyeköy’de 2 turisti izin almadan çeken Yasin o anları "3 saniyede 2 Afrikalı kızı kaptım" şeklinde paylaştı.

Başka bir videosunda da parkta oturan yabancı uyruklu bir kadını izinsiz kayda alıp, durumdan rahatsız olan genç kadın tepki gösterince de önemsemeden çekim yapmaya devam etti.