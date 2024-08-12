İstanbul'da yelken festivali devam ediyor

J/70 sınıfı mücadelesi ile başlayan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, 11 Ağustos Pazar günü yapılan Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışları ile devam etti.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası'nda IRC 0 sınıfında Orient Express 6, IRC 1 sınıfında Borusan Racing Evolution, IRC 2 sınıfında ETİ Alize M, IRC 3 sınıfında A 101 Alize, IRC 4 sınıfında ise Sebago Alize G 28 takımı birincilik ipini göğüsledi. IOM sınıfı yarışını kazanan yelkenci ise Mehmet Levend Gürkan oldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, J/70 Match Race sınıfı ile devam edecek. Yelkencilik becerileri ile taktiksel mücadelenin birleştiği J/70 Match Race yarışları 13-14 Ağustos’ta Moda sahilinden izlenebilecek. Saat 12.00’de start alacak yarışlarda büyük bir çekişmenin yaşanması bekleniyor. 13-14-15 Ağustos'ta ayrıca Galatasaray Yelken Şubesi'nde Hareketli Salma Kategorileri yarışları yapılacak.

9 Ağustos’ta başlatan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

Geçen hafta sonu J/70 Türkiye Turu 3. Ayak Yarış ile başlayan organizasyonda, 11 Ağustos Pazar günü Burgazada Deniz Kulübü Kupası ve IOM Sınıfı yarışları yapıldı.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası’nın bu sene otuz ikincisi gerçekleşti. Caddebostan Adalar parkurunda yapılan yarışa yaklaşık 40 tekne katıldı. Aynı gün 1 metre IOM (International One Meter) sınıfı uzaktan kumandalı yarışı Moda Koyu’nda düzenlendi. Yarışta, yaklaşık 15 IOM teknesi mücadele etti.

Burgazada Deniz Kulübü Kupası sonuçları

IRC 0

1. Orient Express 6

2. Borusan Racing Çılgın Sigma 2

3. Enka Cheese IV

IRC 1

1. Borusan Racing Evolution

2. Akkök Holding Cheese VIII

3. MSI Anything Goes

IRC 2

1. Eti Alize M

2. Ant Yapı Team Sensei Baby Dracula

3. Global It Cheese V

IRC 3

1. A 101 Alize

2. Organik Kimya Electron

3. Papara Alto

IRC 4

1. Sebago Alize G 28

IOM Sınıfı Sonuçları

1. Mehmet Levend Gürkan

2. Mehmet Yaşar Yücel

3. Mustafa Uğur Şişmanyazıcı