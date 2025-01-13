İstanbul'da yeni ilçe! Adı kondu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı çalışma ile 4 ilçeye bağlı 20 mahallenin birleşmesi ile yeni bir ilçe kurulacak.

İstanbul'da 2012 yılında yerel seçimlerinde Şişli'ye bağlı Maslak ve Ayazağa semtlerini Sarıyer'e bağlayan AKP'nin yeni bir ilçe kurmak üzere harekete geçtiği iddia edildi.

İddiaya göre, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahalle birleştirilerek, yeni bir ilçe kurulacak. Bu yeni ilçenin adı ise "Levent" olacak.

ÇALIŞMALAR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu'nun haberine göre, Levent ismiyle kurulacak olan yeni ilçeye yönelik çalışmalar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

LEVENT’E BAĞLANMASI PLANLANAN MAHALLELER

Yeni ilçeye bağlanması planlanan mahalleler arasında şunlar yer alıyor:

Sarıyer ilçesi : İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olarak belirlenecek. Sarıyer ilçesinden, Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur ve Ayazağa mahalleleri Levent ilçesine bağlanacak.

Beşiktaş ilçesi : Sarıyer sınırına yakın olan Konaklar, Akatlar, Etiler ve Levent mahalleleri Beşiktaş’tan alınarak yeni ilçeye dahil edilecek.

Kağıthane ilçesi : Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye mahallelerinin bir kısmı yeni ilçeye bağlanacağı öne sürülüyor.

Eyüpsultan ilçesi: Kemerburgaz ve 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine dahil edilmesi planlanırken, Göktürk mahallesinin durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Yeni ilçenin sınırlarının belirlenmesi ve mahallelerin birleştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.