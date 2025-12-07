Kanal İstanbul güzergahında yer alan ve İstanbul Havalimanı’nı da içine bulunduran bölgeye “Yenişehir” ismiyle yeni bir ilçe kurulacağı iddia edildi. Öte yandan 15 mahallenin yeni ilçenin sınırları arasında yer alacağı öne sürülüyor.

İSMİ "YENİŞEHİR" OLACAK İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre, söz konusu bölge için yıllardır “Yenişehir” adının kullanıldığı, teknik planlamalarda da bu ismin öne çıktığı belirtiliyor. Yenişehir’in kurulması durumunda ilçe sınırlarının tekrardan düzenleneceği ve mevcut ilçelere bağlı bazı mahallelerin bu yeni yapıya devredilebileceği belirtiliyor.

Yeni ilçeyi içinde barındıracak mahalleler arasında Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı isimlerinin geçtiği iddia ediliyor.

Listenin kalan kısmının ise planlama dosyasında yer aldığı, fakat resmi açıklama yapılmadan tüm detayların paylaşılmadığının altı çizildi. Konuyla ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı.