Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık 15 bin sosyal konut projesine ilişkin sistemin detaylarını paylaştı.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında TOKİ 81 ilde 500 bin konut inşa edecek. Böylece hem afet riskine karşı güvenli yapı stoku oluşturulacak hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimi sağlanacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek. Bu konutların piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verileceği, belirlenen kriterlere uyan vatandaşların bu imkandan yararlanabileceği bildirildi.

“EV SAHİBİ DEVLET OLACAK”

Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kiralık sosyal konutların yalnızca İstanbul’da inşa edileceğini vurguladı. Açıklamada, 15 bin sosyal konutun kura yöntemiyle kiralanacağı, ev sahibi konumunda ise devletin yer alacağı aktarıldı.

Projenin, özellikle büyükşehirde ciddi sorun oluşturan fahiş kira artışlarını dengeleme hedefi taşıdığı kaydedildi. Konutların, bulundukları bölgenin rayiç kira değerinin altında fiyatlarla kiraya verileceği belirtildi.

Evlerin 3 yıllığına kiralanacağı, bu süreçte TOKİ’nin konutların yönetiminden bakımına, denetiminden işletilmesine kadar tüm süreçleri yürüteceği ifade edildi.