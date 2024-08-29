İstanbul’da yeni taksi teklifi onaylandı. İşte devreye girecek yeni taksi sayısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yeni taksi teklifi onaylandı. İşte devreye girecek yeni taksi sayısı

İstanbul’da yeni taksi teklifi oy çokluğu ile onaylandı. UKOME’de onaylanan yeni teklifle kentte 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek.

İBB’nin UKOME toplantısında uzun zamandır çözüm bekleyen taksi sorunu ile ilgili yeni bir adım atıldı. Toplantıdan çıkan karar ile 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek.

“Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi” ile devreye girecek taksiler yoldan yolcu almayacak. Yeni taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet verecek. Taksilerde ödemeler kredi kartıyla ya da İstanbulkart ile yapılacak. Taksilerin renk ve tasarımları yolcuların dijital taksileri ayırt edebilecekleri şekilde yapılacak.

Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

İMAMOĞLU: 2 BİN 500 YENİ TAKSİ HAYIRLI OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME’de onaylanan taksi planı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2500 yeni taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Uygulama Tabanlı Taksi Sistemi ile çağdaş, güvenli, erişilebilir, denetlenebilir, şeffaf ve teknolojik bir taksi sistemine geçiyoruz. Uzun çabalar sonucu UKOME'de bu teklifimize destek veren bütün bileşenlere teşekkürler."

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