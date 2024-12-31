İstanbul'da yeni yıl alarmı. Beyoğlu'na çıkan yollar kapatıldı. Şişli, Kadıköy ve Beşiktaş'ta önlemler alındı.

Yılbaşı tedbirleri duyuruldu. 31 Aralık Salı günü İstanbul’da trafiğe kapalı yollarda açıklandı. Saat 14.00’ten itibaren ise İstiklal Caddesi ve buraya çıkan tüm yollar trafiğe kapanacak. Valilik kararıyla şehrin merkezine ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek. Peki 31 Aralık İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

İSTANBUL’DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI, ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

Yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar 31 Aralık 2024 Salı günü saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Kapanacak yollar ve bölgeler şu şekilde:

BEYOĞLU’NDA KAPANACAK YOLLAR

Beyoğlu’nda saat 14.00 itibariyla trafiğe kapanacak yollar şöyle:

- İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

- Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

- Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti kapatılacak.

- Sıraselviler Caddesi’ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

- Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.

- İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.

- Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.

- Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.

- Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.

KADIKÖY'DE KAPANACAK YOLLAR

Kadıköy’de 14.00’te kapatılacak yollar

- General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

- General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

- Söğütlü çeşme Caddesi - Pavlonya Sokağı Kesişimi

- Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

- Badem Altı Sokak – Moda Caddesi Kesişimi

- Leylek Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Leylek Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

- Tuğlacı Emin Bey sokak – Cemal Süreya Sokak Kesişimi

- Damga Sokak – Mühürdar Bağı Sokak Kesişimi

- Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

- Damga Sokak - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

- Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

- İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

- Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

ŞİŞLİ'DE KAPANACAK YOLLAR

Şişli’de saat 14.00 itibarıyla kapanacak yollar

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası.

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

Beşiktaş’ta saat 14.00’te kapanacak yollar

- Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak - Çağrı Sokak Kesişiminden Alay Emini Sokak Kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi İstikametine yönlendirilecektir.

1 OCAK İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul'da yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahlar oluşturulduğu belirtildi.

1 Ocak Çarşamba günü Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul İl Temsilciliği tarafından yapılacak yürüyüş nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fatih'te 31 Aralık Salı günü saat 23.00’dan itibaren 01 Ocak Çarşamba gününe program bitimine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Beyoğlu'nda 31 Aralık Salı günü saat 23.00 itibariyle Kemeraltı Caddesi Karaköy Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü trafiğe kapatılacaktır.

1 Ocak Çarşamba saat 05.00 itibariyle Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi’nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

Kemeraltı Caddesi Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise şöyle:

- Unkapanı Köprüsü

- Refik Saydam Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi - Dolmabahçe istikameti

1 Ocak Çarşamba saat 04.00’ten itibaren program bitimine kadar kapatılacak yollar ise şöyle:

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Ankara Caddesi - Ebu Suud Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası) ve bu bölgeye çıkan tüm yollar

- Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

31 Aralık Salı günü saat 20.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde park edilen araçların kaldırılacağının belirtildiği açıklamada, "01 Ocak Çarşamba günü saat 04.00’ten tedbir saati bitimine kadar Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattında Küçükpazar-Eminönü tramvay durakları arası sefer yapılmayacaktır. 01 Ocak Çarşamba saat 04.00’dan itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş-Beyazıt arası sefer yapılmayacaktır. 31 Aralık Salı günü saat 22.00'dan itibaren 01 Ocak Çarşamba 04.00'a kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş Sultanahmet arası sefer yapılmayacaktır. Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü" denildi.

ÖNEMLİ UYARILAR VE VATANDAŞLARA TAVSİYELER

İstanbul"da yılbaşı gecesi yapılacak kutlamalar ve yoğun etkinlikler nedeniyle trafik, güvenlik ve sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yasaklara uymaları gerekiyor. Kapanan yollar ve yasaklar, trafiği daha düzenli hale getirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamaya konuluyor.

Sonuç Olarak, İstanbul'da yılbaşı gecesi için alınan tüm tedbirler, şehrin huzurlu bir şekilde 2025 yılına girmesini sağlamak adına titizlikle uygulamaya konulacak. Vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamamaları için belirtilen uyarılara dikkat etmeleri önemli.