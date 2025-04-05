İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

Kaynak: AA
İstanbul'da yoğun sis! Göz gözü görmüyor

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

Son Haberler
Yatırımcısının yine yüzünü güldürdü! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Yatırımcısının yine yüzünü güldürdü! İşte en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...
Binalar hastalık mı saçıyorlar? Uzmanlar anlatıyor
Binalar hastalık mı saçıyorlar? Uzmanlar anlatıyor
Dünyaca ünlü markalar boykot edilecek. Ekonomik etkisi tartışılıyor
Dünyaca ünlü markalar boykot edilecek. Ekonomik etkisi tartışılıyor
Toplu ulaşım ücretlerine zam
Toplu ulaşım ücretlerine zam
Toplu alanlar için hayat kurtaran çağrı! Uzmanlardan kritik uyarılar
Toplu alanlar için hayat kurtaran çağrı! Uzmanlardan kritik uyarılar