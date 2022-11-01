1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yok bu kadarı da olmaz denilen olay. Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

İstanbul'da yok bu kadarı da olmaz denilen olay. Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

Üsküdar'daki Tantavi Tüneli'nde artık bu kadarı da olmaz denilen bir olay yaşandı. Asker uğurlaması yapan grup, tüneli trafiğe kapatıp, drift attı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:46
Takip Et

İstanbul'da yok bu kadarı da olmaz denilen olay. Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

İstanbul'da yok bu kadarı da olmaz denilen olay. Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar
+
Aa
-

Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar: Asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları konvoyla Tantavi Tüneli'nde yolu kapatarak bir süre oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine yolu açan konvoydakiler, daha sonra bir aracın yaptığı driftle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın yaptığı drift ve bir başka araçtan sarkan yolcunun oluşturduğu görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.



Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Üsküdar Şile Otoyolu Tantavi Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları araç konvoyu ile tünel içinde durarak yolu kapattı. Araçlardan inen grup sloganlar atarak oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine araçlara tekrar binen grup, konvoy halinde yoluna devam etti.  Konvoy tünelden ayrılırken, bir kişi kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi. Bu sırada konvoyda bulunan araçlardan biri de, akan trafiğe aldırmadan drift atarak tehlikeye davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların canını hiçe sayan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü. O anları görüntüleyen kadının korkusu ise konuşmalarına yansıdı. Konvoy bir süre sonra uzaklaştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
2
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
3
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
4
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
5
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
6
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Osmangazi Belediyesi işçi alacak
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Sosyal konut kura çekilişi için son gün! Başvuru sayısı belli oldu
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
﻿İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.