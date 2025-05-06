İstanbul'da yol aniden çöktü. Doğal gaz alarmı

Kaynak: AA
İstanbul'da yol aniden çöktü. Doğal gaz alarmı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında meydana gelen yol çökmesi, doğal gaz hattına zarar verdi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü. Çökme nedeniyle bölgedeki doğal gaz hattı zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı. Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

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