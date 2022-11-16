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Yol kapatıp oynayan magandalara ceza yağdı 

İstanbul Beşiktaş Akaretler’de hafif ticari araçla yolu trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde oynayan iki trafik magandasına 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:22
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İstanbul'da yol kapatıp oynayan magandalara ceza yağdı 

Yol kapatıp oynayan magandalara ceza yağdı 
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İstanbul Beşiktaş Akaretler Şair Nedim Caddesi üzerinde geçen pazar günü saat 01.30 sıralarında hafif ticari araçla seyreden iki şahıs, yolu trafiğe kapattı.

Şahıslar ardından araçtan inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde yol ortasında oynamaya başladı. Dakikalarca trafiği aksatan şahıslar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Görüntülerin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahısların kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Hemen harekete geçen polis ekipleri, yolu kapatan magandaların ise Sezgin Can A. (21) ve Aziz A. (51) olduğunu belirledi.

Devam eden çalışmalarda şahıslar Beşiktaş polisi tarafından yakalandı.

BABA VE OĞLUNA CEZA YAĞDI

Emniyete götürülen şahıslara burada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri tarafından işlem yapıldı.

Şahısların aracında inceleme yapan sivil trafik polisi, bagaj kısmında teknik değişikler yapıldığı ve müzik tesisatıyla yüksek ses yaptıkları tespit edildi.

Denetim ve incelemenin ardından şoför Sezgin Can A. ve araç sahibi babası Aziz A.’ya toplamda 6 farklı maddeden 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı. (AA)

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