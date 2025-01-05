İstanbul’da 'yol verme' kavgası cinayetle bitti! Sırtından bıçaklayıp kaçtı: O anlar kemarada

Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, yanında eşi ve engelli oğlu bulunan Turan Yılmaz, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklet sürücüsü Y.S. ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Otomobil sürücüsü Yılmaz aracından aldığı sopa ile saldırmaya çalışırken motosiklet sürücüsü de yumruklarla karşılık verdi. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sonlandı ancak taraflar tekrar birbirine girdi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgaya sonradan dahil olan motosiklet sürücüsünün kardeşi A.S., elindeki bıçağı Turan Yılmaz'ın sırtına saplayarak kaçtı. Turan Yılmaz hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Polis, firari şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"ARKADAN ENSESİNE BIÇAKLA VURDU"

Olayı gören çevre esnafı Eyüp Mecerek, "Adamın engelli bir çocuğu vardı. Arabada gezdiriyordu. Dışarıda kavga çıktı ve bağırma sesleri duydum. Adam kaskla vurmuş, yanında karısı da vardı. Demir aldı kovaladı sonra dışarıdan bağırma sesleri geldi. Koşup baktım. Adam arabaya biniyorken arkadan ensesine bıçakla vurdu. Adam ensesini tutup 'beni hastaneye yetiştirin' dedi." şeklinde konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga ve Turan Yılmaz'ın bıçaklanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu’nda yol verme kavgası kanlı bitti

Olayın ardından kaçan A.S. Sultanbeyli'de yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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