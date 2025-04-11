İstanbul’da yolun ortasında zincirli sopalı kavga! Erdoğan ‘ehliyetleri alınacak’ demişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada taraflar birbirine girdi. Otomobilden inen kişilerin sopa, zincir ve kemerle kamyonete saldırdığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Saat 13.30 sıralarında Arnavutköy-Sultangazi Yolu Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde ilerleyen iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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ZİNCİRLİ, KEMERLİ, SOPALI SALDIRI

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişiler, kamyonetteki kişilere sopa, zincir ve kemerle saldırdı. Olayda kamyonetin camlarının kırıldığı görüldü. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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ERDOĞAN “ARACINDAN İNENİN EHLİYETİNE EL KOYULACAK” DEMİŞTİ

Yaşanan kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız” demişti.

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