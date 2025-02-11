İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

Meteoroloji ve AKOM, hafta başında kar yağışının yeniden başlayacağını ve yüksek noktalarda aralıklarla devam edeceğini belirtmişti. Bu tahminlerin ardından kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde yoğun şekilde görüldü. Yağışın ardından, Çamlıca Tepesi beyaz bir örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara da sahne oldu. Kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarırken, yüksek kesimlerdeki kar manzarası da İstanbul'daki kış atmosferini pekiştirdi.