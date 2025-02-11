İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü

Kaynak: İHA

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, gece yarısı itibarıyla şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji ve AKOM, hafta başında kar yağışının yeniden başlayacağını ve yüksek noktalarda aralıklarla devam edeceğini belirtmişti. Bu tahminlerin ardından kar yağışı, Çamlıca Tepesi'nde yoğun şekilde görüldü. Yağışın ardından, Çamlıca Tepesi beyaz bir örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

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ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kar yağışı, özellikle çocuklar için eğlenceli anlara da sahne oldu. Kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkarırken, yüksek kesimlerdeki kar manzarası da İstanbul'daki kış atmosferini pekiştirdi.

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