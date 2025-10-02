İstanbul’da yürekler ağza geldi! Deprem çantası nasıl hazırlanır?

5 büyüklüğünde meydana gelen deprem milyonlarca kişiyi korkuttu. 17 kişi yaşadığı panikle yaralanırken, okullar da tatil edildi. Vatandaşlar bu geceyi evlerinde değil de sokakta parklarda geçirebilirler. Bu süreçte süreçte sevdiklerinizi ve kendinizi güvence altına almak istiyorsanız deprem çantanızı evinizde hazırda tutun. İşte adım adım deprem çantası hazırlığı…

Çantanızda mutlaka 72 saat yetecek 3 litrelik su olmalı. Uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve yiyecekler, enerji barları, kuru meyveler ve bisküviler de mutlaka çantada bulunmalı. Bu yiyecekler kolay taşınabilmeli ve hazırlık gerektirmeyen türden olmalı.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Her deprem çantasında mutlaka bir ilk yardım seti yer almalı. Yara bandı, steril gazlı bez, antiseptik solüsyon, makas, bandaj, ağrı kesiciler ve kişisel olarak kullanılan ilaçlar (örneğin astım spreyi, tansiyon ilaçları gibi) eksiksiz bir şekilde çantaya konmalı.

ISINMA VE BARINMA MATERYALLERİ BULUNMALI

Deprem anında ya da sonrasında dışarıda kalma ihtimali göz önüne alınarak, çantada ısı tutucu alüminyum battaniyeler, yağmurluklar, el feneri ve yedek piller mutlaka bulunmalı. Soğuk havalarda vücut ısısını koruyacak eldiven, bere gibi giysiler de unutulmamalı. Küçük boy bir çadır ya da dayanıklı bir plastik örtü, geçici barınma ihtiyacını karşılayabilir.

KİMİLİĞİNİZ VE KİŞİSEL EŞYALARINIZ YANINIZDA OLSUN

Kimlik fotokopileri, sağlık sigorta kartı, acil durumda aranacak kişilere ait numaralar, bir düdük (enkaz altında ses duyurmak için) ve yedek bir telefon ya da powerbank, afet anında iletişim kurmanızı kolaylaştırır. Ayrıca küçük bir miktar nakit para da, özellikle elektrik kesintilerinde kart kullanılamayacağından faydalı olacaktır.

ÖZEL İHTİYAÇLARA DİKKAT

Çocuklar, bebekler, yaşlılar veya engelli bireyler için özel ihtiyaçlar mutlaka çantada yer almalı. Bebek maması, bebek bezi, ilaçlar, özel tıbbi cihazlar gibi kişisel eşyalar önceden hazırlanmalı ve düzenli olarak kontrol edilmeli.