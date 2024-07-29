İstanbul'da yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren geçerli olacak

İstanbul'da yürürlüğe girdi.

İstanbul'da toplu taşıma ve taksi tarifelerine yapılan son zamlar, şehir sakinlerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 25 Temmuz'da gerçekleştirilen UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında alınan kararla, toplu taşımada yüzde 13, taksilerde ise yüzde 22,19 oranında zam yürürlüğe girdi.

ELEKTRONİK BİLET ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti ise 12,67 liradan 14,31 liraya çıkarıldı. Aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 250 liradan 282 liraya yükseldi. Metro ve metrobüs sistemlerinde en uzun mesafe ücreti, yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da ise 39,18 liradan 44,27 liraya çıktı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİNE ZAM

Taksilerde taksimetre açılış ücreti de yüzde 22,19 oranında artışla 24,55 liradan 30 liraya yükseldi. Sarı taksilerin kilometre başına ücreti 17,61 liradan 20 liraya, saatlik zaman tarifesi ise 195,63 liradan 235 liraya çıkarıldı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya yükseldi. Bu zamlar, sık taksi kullanan vatandaşların tepkisini çekti.

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ÜCRET ARTIŞLARI

Deniz ulaşımında da fiyat artışları dikkat çekiyor. Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya çıktı. Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatlarında ücretler 24,98 liradan 28,23 liraya yükseldi. Bostancı-Adalar hattında ise bilet fiyatı 65,85 liradan 74,41 liraya çıktı.

MİNİBÜS VE OKUL SERVİSLERİ DE ZAMLARDAN ETKİLENDİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti, 4 kilometreye kadar yüzde 16 artışla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası mesafe ücreti 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası ise 18 liradan 20 liraya yükseldi. 11-15 kilometre arası mesafede ücret 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası mesafe ücreti 20 liradan 22,5 liraya çıktı. Öğrenci ücreti de yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkarıldı.

Okul servis ücretleri de bu zam dalgasından etkilendi; 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 artışla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi. Ayrıca, 10-17 koltuklu minibüsler için personel servisi ücreti 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.