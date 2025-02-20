İstanbul'da zehir tacirlerine 'Narkokapan-12' darbesi! Yerlikaya duyurdu: 2'si yabancı 5 gözaltı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait operasyonlarda, 49,5 kilogram sıvı metamfetamin, 2,5 kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk ve 141 kilogram katlı maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-12" operasyonunda; 49,5 kilogram Sıvı Metamfetamin, 2,5 kilogram Kristal Metamfetamin, 27,5 kilogram Skunk ve 141 kilogram Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda; 2'si Yabancı Uyruklu olmak üzere 5 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı. Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam: 79,5 kilogram uyuşturucu madde ile 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." İfadeleri yer aldı.

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