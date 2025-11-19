Ailenin son ferdi olan Servet Böcek’in cenazesi bugün Bolvadin Müslümana Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına götürüldü.

Böcek, eşi Çiğdem ve çocukları Masal ile Kadir Muhammet’in yanına defnedildi.

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen aile, kaldıkları otelde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; anne ve iki çocuk kısa süre içinde, baba Servet Böcek ise iki gün önce hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada ölüm nedeni olarak ilk etapta gıda zehirlenmesi üzerinde durulurken, son bulgular otelde yapılan ilaçlama çalışmasından kaynaklı kimyasal zehirlenmeyi işaret etti.

Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların; öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir"