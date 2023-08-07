İstanbul’da zorla dilendirilen çocuklara yönelik operasyon

İHA'nın haberine göre; denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de Fatih oldu. Dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edilerek, Fatih zabıta ekipleri Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Fatih’te yakalanan 9 yetişkin ve 18 çocuk dilenci, polis ve zabıta ekipleri tarafından işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Beyoğlu’nda 4 yetişkin, 11 çocuk dilenci

Beyoğlu’nda ise 4 yetişkin ve 11 çocuk dilenci yakalandı. Dilenciler işlem yapılmak üzere karakola götürüldü. Çocukları dilendiren bir şahıs ise ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkartmaya çalıştı. Şahsın zorla dilendirdiği çocuklar polis ve zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denetimler devam ediyor

Denetimlerin gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, dilencilik yapanların sosyal yardım kuruluşlarına yönlendirileceği, çocukları dilendirenlerin ise yasal işleme tabi tutulacağı belirtildi. Ayrıca vatandaşlardan dilencilere para vermemeleri ve ihbar etmeleri istendi.