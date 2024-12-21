İstanbul'daki 152 yıllık hastane kapısına kilit vuracak. Doktorlar ve çalışanlar işsiz kalacak

İstanbul Beyoğlu'nda, 152 yıllık geçmişiyle savaşlara tanıklık etmiş Avusturya Sen Jorj Hastanesi, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanıyor.

Kurtuluş Savaşı, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı gibi önemli dönemlere şahitlik eden hastane, Avusturya’nın Graz şehrindeki Merhamet Kardeşleri St. Vincent von Paul Kilisesi’nin desteğiyle ayakta kalmıştı.

Ancak, Sr Katharina Laner’in açıklamasına göre, gelir ve gider arasındaki büyük fark hastanenin işletilmesini imkansız hale getirdi: "Maalesef ekonomik açıdan hastaneyi işletmeye devam etmemiz artık mümkün değil."

Hastane çalışanları, Hastane Müdürü İbrahim Bülent Şeref'in hastanenin açık kalması için yeterli çaba sarf etmediğine dair eleştirilerini dile getirdi.

Çalışanlar, gereksiz tadilatlara yapılan 3.5 milyon TL'lik harcamanın Graz'daki yönetimin dikkatini çektiğini ve bu harcamaların hastanenin kapanma sürecini hızlandırdığını belirtti.

Ayrıca, işten çıkarılacak çalışanlar, iş bulmanın zorluğundan ve hastanenin tarihi öneminin göz ardı edilmesinden şikayetçi: "Burası 152 yıllık tarihi ve kültürel bir simge. Sadece bu nedenle bile hastanenin açık kalması gerekiyor."

Ekonomik kriz ve yönetim stratejilerinin başarısızlığı, hastanenin kapanma nedenleri arasında sayılıyor. Çalışanlar, hastanenin reklam ve kurum anlaşmaları ile ayakta kalabileceğini, ancak bunların yeterince yapılmadığını söylüyor. Bir çalışan, "Yönetimin değişmesiyle hastanenin ayakta kalabileceğini düşünüyoruz. Dışarıdan destek bulunabilir" diyor.

Hastane Müdürü İbrahim Bülent Şeref, ekonomik şartların hastaneyi olumsuz etkilediğini, hastaların devlet hastanelerini tercih ettiğini ve bu durumun gelir düşüşüne yol açtığını ifade etti. Ayrıca, Avusturya Konsolosluğu'nun verdiği sözlerin tutulmamasından şikayetçi: "Graz, bize 'bir şey istemeyin' diyor."

Baş Rahibe Joanna Bacmaga, hastanenin kapanmasına üzüldüklerini ve destek beklediklerini belirtti. Başhekim Utku Can Cöbek ise hastanenin 152 yıl boyunca verdiği hizmetten duyulan memnuniyeti vurgulayarak, "Hastanenin kapanacağına hem hastalar hem biz çok üzülüyoruz" dedi.

Hastanenin kapanmasıyla 25 doktor ve 90 çalışanın işsiz kalma tehlikesi var. Hastane, tarihi boyunca çeşitli yardım kuruluşlarıyla anlaşmalı hasta kabul etmiş, ancak ekonomik değişkenliklerle mücadele edememiştir.