İstanbul'daki 6,2'lik depremde ağır hasar alan bina kontrollü olarak yıkıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Kaçak yapılara karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Sancaktepe'de bir binada hasar meydana geldi. Veysel Karani Mahallesi Asiltürk Caddesi üzerinde bulunan 35 yıllık 5 katlı binanın 5. katındaki balkon deprem sırasında çöktü. Ağır hasar aldığı tespit edilen ve 3 yıldır boş olduğu öğrenilen metruk bina, Sancaktepe Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü yıkım işlemiyle ortadan kaldırıldı.

BAŞKAN YEĞİN: KAÇAK YAPILARA KARŞI KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yeğin şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetinde gerçekleşen depremde hasar gören ve 3 yıldır kimsenin yaşamadığı bina belediye ekiplerimizce güvenli bir şekilde yıkılıyor. Deprem gerçeğini unutmadan özellikle kaçak yapılara karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Sadece denetim değil, çözüm de sunacağız. Kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımız için teşvik edici hale getirecek çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, Sancaktepe’yi daha güvenli, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek."

RİSKLİ BİNA İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Yeğin, yıkımı gerçekleştirilen binanın 3 yıldır kullanılmadığını yinelerken, belediye olarak ilçe genelinde benzer durumdaki riskli yapıların tespiti için incelemelerin sürdüğünü ve bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.