İstanbul'daki 7 otelinden 3'ünü aynı gün kapattı. Dev oteller zinciri nedenini açıkladı

Ekonomik kriz dev oteller zincirini de vurdu. Nova Plaza Hotels İstanbul'un çeşitli senmtlerindeki 7 otelinden 3'ünü aynı gün kapattı.

Nova Plaza Hotels tarafından yapılan resmi açıklamada, “01 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Nova Plaza Park, Nova Plaza Taksim Square ve Nova Plaza Boutique otellerimiz faaliyetlerini durdurmuştur” denildi. Şirket, bu kararla birlikte mevcut otel sayısını dörde düşürdü.

Şirket CEO’su Batuhan Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kapanma kararının sebepleri arasında artan operasyonel maliyetleri öne sürdü. Aydoğdu, “Bizi bu noktaya getiren ilk göz ağrılarımız ile bugünkü artan maliyetler sebebiyle vedalaşmak durumunda kaldık” ifadelerini kullandı.

GİDERLERDEKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

Aydoğdu, bu küçülme kararının geçici olduğunu vurgulayarak, daha sağlıklı bir büyüme hedeflediklerini belirtti. Uzmanlar, sektördeki dalgalanmaların, özellikle enerji ve personel giderlerindeki artışın, benzer işletmeler üzerinde de etkili olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bazı otel zincirlerinin, sürdürülebilir büyüme sağlamak için stratejik küçülmelere gitmeleri gerekebiliyor.

CEO, şirketin 2025 ve 2026 yıllarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni projelerle büyümeyi hedeflediğini duyurdu. Bu bağlamda, Nova Plaza Hotels’in kapanma kararının, daha geniş ölçekli bir dönüşüm planının parçası olduğu anlaşılıyor.

Aydoğdu, kapanma sürecinin zorluğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar canını dişine takıp çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. Çalışanlara yapılan bu vurgunun, sektörün insan kaynakları yönetimi açısından da önem taşıdığı ifade ediliyor.