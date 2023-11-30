İstanbul’daki 8 tünel için hız sınırı kararı

İstanbul’da karayolu ulaşımında kullanılan tüneller için hız sınırı kararı çıktı. UKOME’den çıkan karar ile kentteki 8 tünelin hız sınırları sabitlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’daki 8 tünel için hız sınırı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 8 tünelde araç sınıflarına göre farklı olan hız limitleri sabitlendi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, İstanbul'daki bazı tünellerde hız limitlerinin belirlenmesi teklifi görüşüldü.

Teklifte, kentteki bazı tünellerde otomobiller ve diğer araçlar için hız limitlerinin farklı olduğu, bu durumun sürücüler nezdinde karışıklığa mahal verdiği ve şikayetlerin yaşandığı belirtildi.

Tünellerde tek tip hız limitinin belirlenmesinin sürücüler nezdinde bu karışıklığı ortadan kaldıracağı vurgulanan teklifte, bütün araçlar için Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti saatte 80 kilometre, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli için saatte 70 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için saatte 50 kilometre olması önerildi.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca parkomat projeleri, sürücü güzergahları, servis taşımacılığının revize edilmesi ve 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi maddeleri görüşüldü.

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