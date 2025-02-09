İstanbul’daki akılalmaz olayda yeni gelişme! Dikiz aynasını kıran motokuryeyi ezmişti

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün dikiz aynasını kıran ve ardından onu otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan sürücü V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çamçeşme Mahallesi'nde, trafikte tartışmalarının ardından dikiz aynasını kıran motosiklet sürücüsü F.F'ye çarparak öndeki çekici ile otomobilinin arasına sıkıştıran sürücü V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheli, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

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NE OLMUŞTU

Çamçeşme Mahallesi'nde dün, 34 KYG 127 plakalı motosikletle ilerleyen F.F. ile aynı yönde seyreden 34 EH 6467 plakalı otomobilin sürücüsü V.K. arasında trafikte tartışma yaşanmıştı.

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Tartışma sonrasında motosikletli, yanından geçtiği otomobilin dikiz aynasını kırmış, sürücü V.K. de otomobili motosikletlinin üzerine sürmüştü. Motosikletli, kendisine çarpan otomobil ile çekici arasında sıkışarak yaralanmıştı.

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Olayın ardından yaralı hastanede tedavi altına alınırken, otomobiliyle kaçmaya çalışırken 2 araca daha zarar veren V.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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