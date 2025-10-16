CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul'da askeri alanların imara açılmasına tepki göstererek, "İstanbul’da da askeri alanların imara açılması, sadece bir şehir planlama sorunu değil, aynı zamanda kamu yararının göz ardı edildiği, rant odaklı bir anlayışın sonucudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul'da askeri alanların imara açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Türkiye’de olduğu gibi, İstanbul’da da askeri alanların imara açılması, sadece bir şehir planlama sorunu değil, aynı zamanda kamu yararının göz ardı edildiği, rant odaklı bir anlayışın sonucudur. 2009 - 2025 yılları arasında, askeri alanların yüzde 41,3’ünün askeri statüden çıkarılması, bunların yüzde 74’ünün imara açılması şehrin geleceği için büyük bir tehlikedir. Yaklaşık 10 bin adet futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan, lüks konut projelerine dönüştürülmüş durumda, yapımı tamamlanmış inşaatların bağımsız birimlerinin yüzde 91,5’i konut.

Planlanan alanlarda 21 adet imar planının 16 adedine ilişkin yasal süreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Bu alanların ranta açılması sadece bir kent suçu değil 'toplanma alanlarının' kaybedilmesi ile deprem sonrası müdahalede ciddi zafiyet oluşturabilecek bir durumdu"