İstanbul’daki barajların su seviyesi kritik eşiğe geliyor: Balıkların yüzdüğü yerde hayvanlar otluyor

Kaynak: DHA
İstanbul’un barajlarının doluluk oranı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Barajlarda bir zamanlar balıkların yüzdüğü yerde hayvanların otladığı görüldü. Öte yandan bazı yerlerde suyun çekilmesi nedeniyle tarihi kalıntılar su yüzüne çıktı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 27.81 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü yeniden gün yüzüne çıktı. Doluluk oranı yüzde 32.02’ye kadar gerileyen baraj gölü havzasında eskiden suyla dolu alanlarda şimdi Büyükbaş hayvanlar otlatılıyor.

İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 27.81 olarak ölçüldü. İstanbul’un barajlarının 4’ünün doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. İstanbul’un kuzeyinde bulunan Kazandere baraj gölünde ise doluluk oranı yüzde 1.76 olarak ölçülürken, en dolu barajı ise yüzde 50.21’le Elmalı barajı oldu.

10 AYIN EN DÜŞÜK ORANI

İSKİ verilerine göre yüzde 28.1’lik doluluk oranı son 10 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz Nisan ayında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 81.23 olarak ölçülmüştü. Son on yıllık ortalamalara bakıldığında ise en düşük ikinci değer olduğu belirtildi. 2023 Ekim ayında doluluk oranı yüzde 23.31 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Ekim ayında ise doluluk ortalaması yüzde 66.81’di.

BARAJ GÖLÜNDE TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Baraj gölünde doluluk oranı bugün için yüzde 32.02’a kadar geriledi. Baraj gölü havzasında su seviyesinin düşmesi nedeniyle 2'nci Dünya savaşında Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı durdurmak için yapılan tarihi 'Çakmak Hattı'nın bir bölümü tekrar gün yüzüne çıktı. Mareşal Fevzi Çakmak tarafından planlanarak yaptırılan, Terkos gölü yakınlarından başlayan Büyükçekmece’ye kadar iki hat şeklinde yapılan savunma hattının bir bölümü baraj gölünde suların altında bulunuyor.

ESKİDEN BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR OTLATILIYOR

Öte yandan Büyükçekmece Baraj gölü havzasında daha önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Bu alanlarda büyük baş hayvanların otlağı haline geldi. TEM Otoyolu üzerinde yapılan viyadüğün altının su dolu olması gerekirken, kuraklığın ardından tamamen yeşil alana dönüştüğü görüldü.

İstanbul barajlarındaki son durum şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 18.53

Darlık Barajı: Yüzde 42.4

Elmalı Barajı: Yüzde 50.21

Terkos Barajı: Yüzde 34.18

Alibeyköy Barajı: Yüzde 15.96

Büyükçekmece: Yüzde 32.02

Sazlıdere Barajı: Yüzde 30.16

Istrancalar Barajı: Yüzde 21.73

Kazandere Barajı: Yüzde 1.76

Papuçtere Barajı: Yüzde 14.87

